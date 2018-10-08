الإصابات تضرب نجوم التانجو الأرجنتيني قبل وديتي العراق والبرازيل

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يواجه المنتخب الأرجنتيني "التانجو" الأول لكرة القدم أزمة كبيرة، قبل مباراتيه الوديتين المقبلتين أمام العراق والبرازيل، بعد تأكد غياب 4 من أبرز لاعبيه للإصابة.

ويأتي على رأس اللاعبين الغائبين عن منتخب التانجو الأرجنتيني، الحارس فرانكو ارماني، الذي تعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز بها فريقه ريفر بليت، الأحد، أمام سارمينتو، في بطولة كأس الأرجنتين.

وتعرض ارماني لشد في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، لينضم لقائمة مصابي المنتخب الأرجنتيني التي تضم كل من جونزالو مارتينيز وازيكيل بالاسيوس والان فرانكو.

وعلى إثر ذلك، قرر المدير الفني المؤقت للأرجنتين، ليونيل سكالوني، استدعاء حارس نادي تايريز، جويدو هيريرا.

ومن المقرر أن يقوم المنتخب الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة، بجولة في المملكة العربية السعودية، حيث يلتقي مع العراق في 11 أكتوبر الجاري، ثم يواجه البرازيل في مباراة كلاسيكو كرة القدم بأميركا الجنوبية، في 16 من ذات الشهر.