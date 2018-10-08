نادال ودجوكوفيتش يتنافسان على لقب كأس الملك سلمان للتنس

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تحتضن السعودية يوم 22 ديسمبر المقبل، لقاء العمالقة، الذي يجمع الإسباني رافاييل نادال، والصربي نوفاك دجوكوفيتش على "كأس الملك سلمان للتنس".

وأعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، معالي تركي آل الشيخ، أن المملكة ستستضيف منافسة بين الثنائي على "كأس الملك سلمان للتنس".

وأوضح آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن السعودية ستستضيف لقاءً قوياً بين نجمي التنس، الإسباني رافاييل نادال، والصربي نوفاك دجوكوفيتش، وذلك يوم 22 ديسمبر المقبل، بالصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ولفت آل الشيخ إلى أن التذاكر ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة "تذاكر السعودية".

وكانت السعودية، وقعت في 28 فبراير الماضي، اتفاقاً يقضي باحتكار المملكة إقامة منافسات المصارعة الحرة التابعة لمؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية "دابيلو دابليو أي" على أراضيها لمدة 10 سنوات.

ووقع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اتفاقية مع المصارع الأميركي فينس مكماهن لإقامة منافسات المصارعة "دابليو دابليو أي" بشكل حصري في المملكة لمدة 10 سنوات.

وتنص الاتفاقية على تنظيم العديد من فعاليات المصارعة في المملكة لأول مرة في تاريخ اللعبة، مثل منافسات "رويال رامبل" و"الفريق الثنائي" ومنافسات الحزام والسلم، وذلك بحضور عدد من المصارعين العالميين والمشاهير.

وجاءت تلك الخطوة ضمن العديد من الأحداث الرياضية الدولية التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، حيث أقيمت مؤخراً في الرياض بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، وسباق الأبطال للسيارات، وماراثون الرياض الدولي، الذي تجاوزت فيه أعداد المشاركين 30 ألف مشترك.