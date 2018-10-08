المدافع الإنجليزي جون تيري يعلن اعتزاله عالم كرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أعلن نجم دفاع تشلسي والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم سابقاً، النجم جون تيري، اعتزاله اللعب نهائياً في سن الـ 37.

وكتب تيري على حسابه في انستغرام "بعد 23 عاماً رائعة كلاعب كرة القدم، قررت أن الوقت قد حان للاعتزال".

وكانت وسائل الإعلام البريطانية أشارت إلى أن تيري غير المرتبط مع أي ناد منذ تركه أستون فيلا الصيف الماضي، سيقود الإدارة الفنية للأخير مع المهاجم الدولي الفرنسي السابق تيري هنري خلفا لستيف بروس الذي أقيل من منصبه مطلع الأسبوع الحالي.

وكان تيري أعلن مطلع الشهر الماضي أنه رفض عرضاً للانضمام إلى صفوف نادي سبارتاك موسكو الروسي.

ولعب تيري الموسم الماضي مع أستون فيلا، لكنه تركه بعد الفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.

وعقب خسارة أستون فيلا أمام فولهام في الدور الفاصل المؤهل إلى الدوري الممتاز، فكر تيري بالاعتزال، لكنه أكد لصحيفة "ديلي ميل" الأسبوع الماضي أنه حريص على مواصلة اللعب لأطول فترة ممكنة.

وترك تيري تشلسي في صيف 2017 بعدما دافع عن ألوانه لمدة 22 عاماً توج معه خلالها بدوري أبطال أوروبا "2012"، والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" "2013"، و5 ألقاب في الدوري الإنجليزي "2005 و2006 و2010 و2015 و2016"، و4 ألقاب في كأس إنجلترا "2007 و2009 و2010 و2012"، و3 ألقاب في كأس الرابطة "2005 و2007 و2015".