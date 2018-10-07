التعادل السلبي سيد الموقف في لقاء القمة بين السيتي وليفربول

الشارقة 24 - أسعد خليل:

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء ليفربول، مع ضيفه مانشستر سيتي، في قمة مباريات المرحلة الثامنة، لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم .

بتلك النتيجة، احتدم الصراع على قمة المسابقة، بعدما تساوت فرق مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول برصيد 20 نقطة، وإن اعتلى سيتي الصدارة، متفوقاً بفارق الأهداف على منافسيه.

ولم يرتق مستوى المباراة إلى طموحات الجماهير التي كانت تترقب المواجهة المنتظرة، في ظل المستوى الباهت الذي ظهر به نجوم الفريقين، الذين عجزوا عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة.

وأضاع النجم الجزائري رياض محرز، فرصة حسم المباراة لمصلحة السيتي في الوقت القاتل، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ 86، ليحرم الفريق السماوي من تحقيق انتصاره الأول ببطولة الدوري على ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول منذ مايو 2003.

وواصل ليفربول بهذا التعادل نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف البطولات، بعد أن كان حقق انطلاقة مثالية هذا الموسم، بفوزه في مبارياته السبع الأولى، في الموسم الحالي، بجميع البطولات.