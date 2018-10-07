تشيلسي يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

واصل النجم البلجيكي إيدين هازارد ممارسة هوايته في هز الشباك، للمباراة الثانية على التوالي، في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليقود فريقه تشيلسي للفوز 3 - صفر على مضيفه ساوثهامبتون، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وارتقى تشيلسي إلى صدارة المسابقة برصيد 20 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه فريقي مانشستر سيتي، وليفربول.

وفي المقابل، تجمد رصيد ساوثهامبتون، الذي تكبد خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم، والثالثة على التوالي، عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.

وافتتح هازارد التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة الـ 30، ليعزز موقعه في صدارة ترتيب هدافي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى سبعة أهداف.

وواصل تشيلسي فرض سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني أيضاً، ليضيف باركلي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 57.

واختتم النجم الإسباني ألفارو موراتا أهداف الضيوف، بعدما أحرز الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.