ميلان يتخطى كييفو ولاتسيو يستعيد نغمة الانتصارات في الكالتشو

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أحرز المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، هدفين قاد بهما فريقه ميلان لتحقيق فوز مستحق بنتيجة 3 – 1، على ضيفه كييفو، في المرحلة الثامنة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتفع رصيد ميلان إلى 12 نقطة في المركز العاشر، في حين ظل رصيد كييفو عند "سالب 1" في قاع الترتيب.

وتقمص هيجواين دور البطولة في اللقاء، بعدما سجل الهدفين الأول والثاني لميلان في الدقيقتين الـ 27 والـ 34، وأضاف جياكومو بونافينتورا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 56، فيما تكفل سيرجيو بيليسير بتسجيل هدف كييفو الوحيد في الدقيقة الـ 63.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني على التوالي لميلان في المسابقة، بعدما حقق فوزا كبيراً 4 - 1 على مضيفه ساسولو في المرحلة الماضية.

سامبدوريا يعبر أتالانتا

وحقق سامبدوريا فوزاً صعباً 1 - صفر على مضيفه أتالانتا.

ويدين سامبدوريا بالفضل في تحقيق هذا الفوز، إلى لاعبه لورينزو تونيلي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ 76.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، محققاً فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، في حين تجمد رصيد أتالانتا، الذي واصل نتائجه المهتزة بخسارته في المباراة الرابعة له هذا الموسم، عند ست نقاط في المركز السابع عشر.

لاتسيو يعود لسكة الانتصارات

واستعاد لاتسيو نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، عقب فوزه 1 - صفر على ضيفه فيورنتينا.

وارتدى النجم شيرو إيموبيلي ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما سجل هدف فريق العاصمة الإيطالية الوحيد في الدقيقة الـ 37.

وارتفع رصيد لاتسيو، الذي خسر 1 - 3 أمام جاره اللدود روما في المرحلة الماضية، إلى 12 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 13 نقطة في المركز الرابع.