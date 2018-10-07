أرسنال يمزق شباك فولهام بخماسية في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل :

واصل نادي أرسنال، تحقيق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه الكبير على فولهام، 5-1، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

تقدم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، بهدف لأرسنال في الدقيقة 29، ثم أدرك الألماني أندري شورله التعادل لفولهام، قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل لاكازيت الهدف الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 49، ثم تكفل البديلان الويلزي آرون رامسي، والغابوني بيير إيمريك أوباميانج، بتسجيل الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين 67 و79، ثم عاد أوباميانج وسجل الهدف الثاني له والخامس لأرسنال، في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن توتنهام صاحب المركز الرابع.