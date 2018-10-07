هاميلتون يتوج بطلاً لسباق الجائزة الكبرى الياباني للفورمولا 1

الشارقة 24 – أسعد خليل:

فاز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بسباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة 17 من بطولة العالم للفورمولا 1، محققاً انتصاره الرابع توالياً والتاسع هذا الموسم في مسعاه للاحتفاظ باللقب.

وتقدم هاميلتون زميله الفنلندي فالتيري بوتاس وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، بينما اكتفى منافسه الوحيد على اللقب العالمي، سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل، بالحلول في المركز السادس.

ومنح هذا الفوز، وهو السادس لبطل العالم 4 مرات في آخر سبع سباقات، فارقاً مريحاً عن فيتل في صدارة الترتيب العام وصل إلى 67 نقطة، قبل 4 مراحل فقط من نهاية البطولة.