اليونايتد ينجو من فخ "نيوكاسل" في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدفين أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد إلى الفوز 3 / 2، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فعلى ملعب أولد ترافورد، تقدم البرازيلي روبرت كينيدي نونيس بهدف لنيوكاسل في الدقيقة السابعة، وضاعف زميله الياباني يوشينوري موتو النتيجة للضيوف في الدقيقة التاسعة.

وقلص الإسباني خوان ماتا النتيجة لمانشستر في الدقيقة 69 وعادل الفرنسي أنطوني مارسيال النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 76 وخطف اليكسس سانشيز هدف الفوز لمانشستر في الدقيقة الأخيرة.

بهذه النتيجة رفع مانشستر رصيده إلي 13 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وحقق مانشستر أربعة انتصارات وخسر في ثلاث وتعادل في مباراة وحيدة.