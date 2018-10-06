ريال مدريد يواصل نزيف النقاط في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

خطف ديبورتيفو ألافيس فوزاً قاتلاً، بهدف دون رد من ضيفه ريال مدريد في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ألافيس بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه البديل مانويل جارسيا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وتجمد رصيد الريال عند 14 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر والذي يلتقي مع مضيفه فالنسيا غداً الأحد.

بينما حصد ألافيس ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الريال وبرشلونة.