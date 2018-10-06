يوفنتوس يحقق فوزه الثامن على التوالي في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل نادي يوفنتوس تحطيم الخصوم في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتغلبه على أودينيزي 2-0، ضمن منافسات الجولة الـ 8.

هدفا البيانكونيري حملا توقيع بيتانكور وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 33 - 37.

وبهذا الفوز السهل رفع يوفنتوس رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة، بينما بقي أودينيزي في المركز الخامس عشر بثمان نقاط.

ويتطلع يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي وللمرة الخامسة والثلاثين في مسيرته.

ويسير يوفنتوس بخطى ثابتة في دوري أبطال أوروبا حيث تغلب في أول جولتين بدور المجموعات على فالنسيا الإسباني 2 /صفر ويانج بويز السويسري 3 /صفر.