توتنهام يصعد للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد توتنهام صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحقق انتصاره الثالث على التوالي بالفوز الثمين 1 / صفر على كارديف سيتي في المرحلة الثامنة من المسابقة.

وحسم توتنهام المباراة بهدف مبكر للغاية سجله إيريك داير في الدقيقة التاسعة من المباراة التي شهدت طرد جو رالس لاعب كارديف في الدقيقة 58.

وتقدم توتنهام إلى المركز الثالث برصيد 18 نقطة مقلصاً الفارق مع مانشستر سيتي وليفربول المتصدرين إلى نقطة واحدة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد كارديف عند نقطتين في المركز العشرين والأخير.