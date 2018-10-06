بوروسيا دورتموند يتخطى بصعوبة أوجسبورج في الدروي الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عزز فريق بوروسيا دورتموند موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفضل فوزه المثير على ضيفه أوجسبورج 4 /3 في المرحلة السابعة للبوندسليغا.

فعلى ملعب سيجنال أيدونا بارك تقمص الإسباني باكو الكاسير المعار من صفوف برشلونة دور البطولة، وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" لدورتموند ليقوده لفوز مثير على أوجسبورج.

وتقدم ألفريد فينبوجاسون بهدف لأوجسبورج في الدقيقة 22 ثم تعادل الكاسير لدورتموند في الدقيقة 62.

وأضاف فيليب ماكس الهدف الثاني لاوجسبورج في الدقيقة 71، ولكن الكاسير نجح في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 80.

ونجح البديل ماريو جويتزه في تسجيل الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 84، ولكن قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة سجل ميكائيل جريجوريتش هدف التعادل لاوجسبورج.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف الكاسير هدف الفوز القاتل لدورتموند.

الفوز رفع رصيد دورتموند في الصدارة إلى 17 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن فيردر بريمن وهيرتا برلين وأربع نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أوجسورج عند ثمان نقاط.