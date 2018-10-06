في الجولة الـ 8

إيبار يتخطى عقبة جيرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم

  • السبت 06, أكتوبر 2018 في 5:56 م
  • فرحة لاعبي إيبار بالفوز
    فرحة لاعبي إيبار بالفوز
تواصلت معاناة فريق جيرونا، الذي لم يذق طعم الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني، حيث تلقى خسارة قاسية أمام إيبار بنتيجة 2-3، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الليغا.
الشارقة 24 - أسعد خليل:
 
صعد فريق إيبار إلى المركز العاشر بالدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه جيرونا 3 - 2 في المرحلة الثامنة من المسابقة.
 
وأنهى جيرونا الشوط الأول متقدماً 2 - 1، حيث افتتح شرليز دياز التسجيل لإيبار من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 12، ثم رد جيرونا بهدفين سجلهما كريستيان ستواني في الدقيقتين الـ 40 والـ42 .
 
وفي الشوط الثاني، قلب إيبار موازين المباراة لصالحه، وحسمها بهدفين سجلهما أنايتز أرييلا وسيري إينريش في الدقيقتين الـ 50 والـ 72 .
 
وبهذا الفوز رفع إيبار رصيده إلى عشر نقاط، بينما تجمد رصيد جيرونا عند تسع نقاط في المركز الثالث عشر.