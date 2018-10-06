إيبار يتخطى عقبة جيرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

صعد فريق إيبار إلى المركز العاشر بالدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه جيرونا 3 - 2 في المرحلة الثامنة من المسابقة.

وأنهى جيرونا الشوط الأول متقدماً 2 - 1، حيث افتتح شرليز دياز التسجيل لإيبار من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 12، ثم رد جيرونا بهدفين سجلهما كريستيان ستواني في الدقيقتين الـ 40 والـ42 .

وفي الشوط الثاني، قلب إيبار موازين المباراة لصالحه، وحسمها بهدفين سجلهما أنايتز أرييلا وسيري إينريش في الدقيقتين الـ 50 والـ 72 .

وبهذا الفوز رفع إيبار رصيده إلى عشر نقاط، بينما تجمد رصيد جيرونا عند تسع نقاط في المركز الثالث عشر.