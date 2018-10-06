"فيفا" يجمد عضوية سيراليون بسبب تدخل الحكومة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه أوقف سيراليون عن المشاركة في منافسات كرة القدم العالمية، بسبب التدخل المزعوم من جانب حكومتها.

وجاء هذا القرار، بعد أن بعث "فيفا" مؤخراً، رسالة إلى وزير الرياضة في البلاد، أعرب فيها عن قلقه البالغ، بشأن إقالة رئيس اتحاد الكرة في سيراليون إيشا يوهانسن، والسكرتير العام كريستوفر كامارا.

وأضاف "فيفا" في بيان، أنه سيتم رفع التعليق بمجرد أن يؤكد اتحاد كرة القدم في سيراليون، وقيادته المعترف بها للفيفا، أن إدارة الاتحاد السيراليوني ومبانيه وحساباته وقنوات التواصل التابعة له، عادت تحت سيطرته مرة أخرى.

ويعني الإيقاف، أن سيراليون فقدت كل حقوق العضوية، ولن يتمكن منتخبها الوطني وأنديتها من المشاركة في المسابقات الدولية، ولن يسمح لأي من أعضاء أو مسؤولي الاتحاد السيراليوني بالاستفادة من برامج أو دورات الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.