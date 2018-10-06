برايتون يحقق فوزاً ثميناً على ويستهام في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل :

حقق فريق برايتون فوزاً صعباً على ضيفه ويستهام، 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين برايتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه جلين موراي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25.

ورفع برايتون رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد ويستهام عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الثاني لبرايتون في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الهزيمة هي الخامسة لويستهام في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة واحدة.