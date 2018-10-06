سوسييداد يستعيد نغمة الانتصارات في الليغا

الشارقة 24 – أسعد خليل :

حقق ريال سوسييداد فوزاً سهلاً على مضيفه أتلتيك بلباو، 3-1، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز ميكيل أويارزابال هدفين لسوسييداد من ضربتي جزاء في الدقيقتين 30 و74، فيما أحرز زميله لوكا سانجالي هدفاً آخر في الدقيقة 47، بينما أحرز هدف أتلتيك بلباو الوحيد إيكار مونياين في الدقيقة 32.

وبهذه النتيجة، رفع سوسييداد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بلباو عند النقطة السابعة في المركز السادس عشر .

وتمكن سوسييداد، من العودة إلى سكة الانتصارات، التي غابت عن الفريق، في الجولتين الماضيتين، بعدما تعادل مع رايو فاليكانو، وخسر من فالنسيا .