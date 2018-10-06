النصر ينفرد بصدارة الدوري السعودي بعد خماسية في شباك الحزم

الشارقة 24 – وام:

انفرد النصر بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد فوز ساحق 5-1 على الحزم الذي انهار في الشوط الثاني مساء الجمعة.

افتتح النيجيري أحمد موسى التسجيل بتسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء بعد تبادل للكرة مع المغربي نور الدين أمرابط في الدقيقة 26.

وجاء التعادل سريعاً عبر البرازيلي رودولفو الميدا بعد ست دقائق بتسديدة قريبة المدى بعد الهرب من الرقابة.

وفي الشوط الثاني ضغط النصر ليسجل ثنائية عبر البرازيلي جوليانو دي باولا بجانب هدفين لأمرابط ومحمد السهلاوي.

ورفع النصر رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، الذي فازالجمعة على الفيصلي، وثلاث نقاط عن الهلال حامل اللقب الذي يستعد لمواجهة الزمالك المصري السبت في كأس السوبر المصرية السعودية.

فيما توقف رصيد الحزم عند خمس نقاط من خمس مباريات.