الأمير محمد بن عبد الرحمن يرعى السوبر السعودي المصري

الشارقة 24 – محمود علي:

يرعى الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، مباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ستقام السبت بين فريقي الهلال السعودي والزمالك المصري.

وأعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن سعادته بإقامة هذا الحدث الكروي، معرباً عن سعادته بإقامة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأراضي السعودية، ما يعكس مدى عمق العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ورحب آل الشيخ برعاية الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز للمباراة، متمنياً التوفيق لطرفي اللقاء في إظهار مدى تطور الكرة العربية.

وأكد أن ناديي الهلال والزمالك يمتلكان تاريخاً كبيراً وشعبية جماهيرية، وسيقدمان مباراة مميزة تليق بهذه المناسبة.