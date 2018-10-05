المدرب مانشيني يستدعي كابراري إلى قائمة المنتخب الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أنه استدعى، جيانلوكا كابراري، مهاجم سامبدوريا، للانضمام للمرة الأولى للمنتخب الأول الذي يستعد لخوض مباراة ودية وأخرى بدوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل.

واستدعى روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، 28 لاعباً للمباراة الودية التي يواجه خلالها منتخب أوكرانيا بمدينة جنوة يوم الأربعاء المقبل، وللمباراة الرسمية مع بولندا يوم 14 أكتوبر.

ويعود للقائمة كل من أليساندرو فلورينزي، ودانيلو دامبروزيو، وماركو فيراتي وباتريك كوتروني، وفرانشيسكو أتشيربي وسيبستيان جيوفينكو، بعد غياب لفترات متفاوتة.

وكان آخر ظهور لجيوفينكو، مهاجم يوفنتوس السابق الذي يبلغ 31 عاماً ويلعب مع فريق تورنتو، في أكتوبر 2015.

وتعادل المنتخب الإيطالي 1/1 مع بولندا في سبتمبر الماضي، ثم خسر صفر / 1 أمام المنتخب البرتغالي، الذي يعتلي صدارة المجموعة الثالثة بالمستوى الأول بدوري أمم أوروبا، فيما حصد المنتخب الإيطالي ونظيره البولندي نقطة واحدة.