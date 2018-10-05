لوف يستدعي أوث للمرة الأولى إلى قائمة المنتخب الألماني

الشارقة 24 - أسعد خليل:

ضم يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، الجمعة، مارك أوث مهاجم فريق شالكه، إلى قائمة الـ23 لاعباً، في منتخب المانشافات، استعداداً لمواجهتي هولندا وفرنسا في دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل.

ولم تتضمن القائمة لاعب خط الوسط إلكاي جويندوجان، أو المهاجم نيلز بيترسون بسبب الإصابة، كما غاب أيضاً جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء أوث 27 عاماً، للمنتخب الألماني.

ويعود حارس المرمى كيفين تراب، ولاعب خط الوسط سيبستيان رودي، والمدافع جوناس هيكتور، لقائمة المنتخب بعدما غاب الاثنان عن المباراة الأولى في دوري أمم أوروبا، أمام فرنسا الشهر الماضي.

يذكر أن القائمة تضم 18 لاعباً من الذين شاركوا في كأس العالم 2018 في وسيا.

ويلعب المنتخب الألماني مع نظيره الهولندي في أمستردام في الـ 13 من أكتوبر الجاري، ثم يلتقي المنتخب الفرنسي في باريس بعدها بثلاثة أيام.