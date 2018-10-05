رابيو يرفض التجديد مع نادي باريس سان جيرمان

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن الفرنسي أدريان رابيو، رفضه لعرض جديد من ناديه باريس سان جيرمان بشأن تجديد عقده، وسط شائعات عن رغبة برشلونة في التعاقد معه.

وبحسب "باريس يونايتد" الفرنسية، المهتمة بشؤون فريق العاصمة الباريسي، فإن رابيو رفض عرضاً رابعاً لتجديد عقده مع سان جيرمان، تضمن راتباً سنوياً يصل إلى 9 ملايين يورو في الموسم إضافة للمتغيرات.

وأضافت "باريس يونايتد"، أن رابيو البالغ من العمر 23 عاماً رفض العرض، وطالب براتب لا يقل عن 10 ملايين يورو سنوياً إضافة لمكافأة تجديد عقده.

وذكرت أن مطالب رابيو تضغط على "باريس"، الذي يتعرض لمراقبة مشددة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، فيما يتعلق بالالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.