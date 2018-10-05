مورينيو يعترف بتردي مستوى مانشستر يونايتد

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بأن أداء فريقه مانشستر يونايتد ليس جيداً بما يكفي، وذلك في تصريحات قبيل استضافته نيوكاسل يونايتد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتلقى فريق الشياطين الحمر، ثلاث هزائم في المراحل السبعة الأولى من الدوري المحلي، في أسوأ بداية له في بطولة إنجلترا منذ 29 عاماً.

كما خرج الفريق، بركلات الترجيح أمام دربي كاونتي من الدور الثالث لكأس رابطة الأندية، وتعادل سلباً هذا الأسبوع مع ضيفه فالنسيا الإسباني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

ويترافق هذا الأداء المخيب للنادي الشمالي، مع توتر في علاقة مورينيو مع أحد أبرز لاعبيه، الفرنسي بول بوغبا، وتقارير صحافية عن احتمال انتهاء العلاقة قريباً بين الفريق والمدرب الذي يقوده للموسم الثالث.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة الغد ضد نيوكاسل، بعد فشله في تحقيق أي فوز في مبارياته الأربع الأخيرة، علماً أنه فاز مرة واحدة على أرضه "من ثلاث مباريات"، في الدوري المحلي.