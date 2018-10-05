ديشامب يعلن رسمياً قائمة المنتخب الفرنسي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

كشف ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، عن تشكيلة منتخب فرنسا، قبل مواجهة آيسلندا ودياً، وألمانيا ضمن دوري أمم أوروبا لكرة القدم .

واستدعى المدرب لاعب الوسط تاناي ندومبيلي للعب مع المنتخب للمرة الأولى، وأعاد استدعاء المدافع محمودو ساخو.

وكان ندومبيلي صاحب الـ21 سنة، قد قدم عروضاً ممتازة مع فريقه ليون، وسيلعب بديلاً عن كورينتين توليسو الذي فاز مع فرنسا بكأس العالم، قبل أن يتعرض لإصابة خطرة في الركبة ستبعده عن الملاعب لستة أشهر.

أما ساخو، فلفت أنظار مدربه بعد دفاعه مع كريستال بالاس الإنجليزي.

وكان ساخو قد لعب مع فرنسا في 28 مواجهة، ولعب مع ليفربول قبل أن يخسر مكانه في التشكيلة الأساسية بسبب نتائج فحوص منشطات.

ونشير إلى أن فرنسا تستضيف آيسلندا يوم 11 أكتوبر الجاري، قبل أن تستضيف ألمانيا بعدها بخمسة أيام.

تشكيلة اللاعبين:

في حراسة المرمى: هوجو لورايس، وألفونسو أريولا، وستيف مانداندا.

في خط الدفاع: بنجامين بافارد، وجبريل سيديبي، ورافائيل فاران، وبريسنيل كيمبيمبي، ومامادو ساخو، وكورت زوما، ولوكاس دينيه، ولوكاس هيرنانديز.

في خط الوسط: تانغي ندومبيلي، وبول بوجبا، وبليز ماتويدي، ونجولو كانتي، وستيفان نزونزي، وتوماس ليمار.

في خط الهجوم: عثمان ديمبيليه، وكيليان مبابي، ونبيل فقير، وأوليفيه جيرو، وأنطوان جريزمان، وفلوران توفان.