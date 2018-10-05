الزمالك يرصد 100 ألف جنيه مكافأة للفوز بلقب السوبر المصري السعودي

الشارقة 24 – محمود علي:

رصد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور مكافأة خاصة لكل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم قدرها 100 ألف جنية تحفيزاً لهم للفوز بكأس السوبر المصري السعودي.

جاء الإعلان على هامش حضور مرتضى منصور مران الفريق يوم الخميس، قبل السفر للسعودية استعداداً لمواجهة الهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي.

وناشد رئيس النادي اللاعبين والجهاز الفني، بضرورة الفوز في المباراة التي تحمل اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تقام أيضاً في ذكرى انتصارات أكتوبر.

وشدد رئيس الزمالك على ضرورة الحفاظ على العلاقات المصرية السعودية والتي تأتي في المقام الأول قبل أي شيء آخر.