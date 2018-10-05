أرسنال وميلان يواصلان انطلاقتهما القوية في الدوري الأوروبي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمسك أرسنال الإنجليزي بصدارة المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً سهلاً 3 / صفر على مضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني في الجولة الثانية بالمجموعة، التي شهدت أيضاً فوز سبورتينج لشبونة 2 / 1 على مضيفه فورسكلا الأوكراني.

وارتفع رصيد أرسنال إلى ست نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه سبورتينج لشبونة، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ظل فورسكلا وكارباكا بلا رصيد من النقاط.

وافتتح اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف زميلاه إيميل سميث روي وماتيو جندوزي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 53 و80.

ميلان يحقق فوزه الثاني:

وأحكم ميلان الإيطالي قبضته على صدارة المجموعة السادسة، عقب فوزه 3 / 1 على ضيفه أولمبياكوس اليوناني في المجموعة السادسة، التي شهدت فوز ريال بيتيس الإسباني 3 / صفر على ديديلانجي اللوكسمبورجي.

وارتفع رصيد ميلان إلى ست نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه ريال بيتيس، فيما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الثالث، وظل ديديلانجي في قاع الترتيب بلا نقاط.

وتقدم أولمبياكوس بهدف مباغت حمل توقيع جوريرو، قبل أن يتعادل الفريق الإيطالي عن طريق باتريك كوتروني في الدقيقة 70.

وأضاف الأرجنتيني جونزالو هيجواين الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 76، ثم عاد كوتروني لهز الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الثالث لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 79.

ليفركوزن يكتسح آيك لارناكا القبرصي:

وواصل بايرليفركوزن الألماني وزيوريخ السويسري انطلاقتهما المثالية في المجموعة الأولى.

وتغلب ليفركوزن 4 / 2 على ضيفه آيك لارناكا القبرصي، فيما فاز زيوريخ 1 / صفر على ضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري.

وارتفع رصيد ليفركوزن إلى ست نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه زيوريخ، في حين ظل لودوجوريتس ولارناكا بلا نقاط في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وانفرد سالزبورج النمساوي بصدارة المجموعة الثانية، إثر فوزه 3 / 1 على ضيفه سيلتيك الأسكتلندي، فيما تغلب لايبزج الألماني 3 / 1 على مضيفه روزنبرج النرويجي.

ورفع سالزبورج رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، فيما احتل لايبزج المركز الثاني بثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام سيلتيك، صاحب المركز الثالث، وظل روزنبرج متذيلا للترتيب بلا نقاط.