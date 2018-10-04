الاتحاد الإنجليزي يمدد عقد المدرب ساوثجيت حتى 2022

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تجديد عقد جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الأول حتى مونديال 2022.

كما وافق ستيف هولاند مساعد ساوثجيت على تجديد عقده مع منتخب إنجلترا حتى 2022.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن نجح ساوثجيت في قيادة منتخب الأسود الثلاثة إلى المربع الذهبي لمونديال روسيا.

وكان ساوثجيت مديرا فنيا للمنتخب الإنجليزي للشباب (تحت 21 عاماً) وتولى المسؤولية في المنتخب الأول بشكل مؤقت في البداية قبل الاستقرار على تعيينه بشكل نهائي في نوفمبر 2016 بعقد يمتد لأربع سنوات.

وكانت الخبرة الوحيدة السابقة لساوثجيت في عالم التدريب مع فريق ميدلسبروه مما أثار الشكوك لدى توليه مسؤولية المنتخب الإنجليزي.

وأصبح ساوثجيت أول مدرب يقود المنتخب الإنجليزي للدور قبل النهائي بكأس العالم منذ نجح بوبي روبسون في ذلك عام 1990 بإيطاليا.