إنريكي يستبعد كارفاخال وايسكو من تشكيلة إسبانيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

ضم المدير الفني للمنتخب الإسباني "الماتادور"، لويس انريكي، كل من باكو الكاسير، وجوناثان كاسترو، وكوكي ومارك بارترا لقائمة فريقه، استعداداً لمباراتيه أمام ويلز "ودياً" وإنجلترا، ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.

واستبعد انريكي من القائمة داني كارفاخال وايسكو وانيجو مارتينز وسيرجي روبرتو ودييجو كوستا للإصابة، كما أغفل مرة أخرى ضم الظهير الأيمن لبرشلونة جوردي ألبا، رغم تألقه مع النادي الكتالوني.

وعاد الكاسير مرة أخرى للتشكيلة الهجومية للمنتخب الإسباني، بعدما رحل عن برشلونة إلى بروسيا دورتموند الألماني، حيث بات يقدم مستوى فني مرض.

وأعاد انريكي إلى قائمته أيضاً اللاعب كوكي، بعدما استبعده من القائمة الأخيرة في أولى مبارياته مع المنتخب الإسباني كمدرب، كما قام باستدعاء زميله في أتلتيكو مدريد، رودريجو هيرنانديز الذي يقدم مستوى كبير مع فريقه هذا الموسم.

وربما يكون انضمام الظهير جوناثان كاسترو، المنتقل مؤخراً من صفوف أتلتيكو مدريد إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، هو مفاجأة القائمة الجديدة لانريكي.

ويعتبر مارك بارترا أحد الوجوه الجديدة في قائمة انريكي، رغم أن الأخير لم يكن يعتمد عليه بشكل كبير خلال فترة ولايته الفنية لبرشلونة، ولكن اللاعب يقدم مستويات عالية هذا الموسم مع ريال بيتيس، مما عزز من حظوظه لدى المدرب الجديد للماتادور.

ولم تضم قائمة المنتخب الإسباني هذه المرة سوى لاعب واحد فقط من برشلونة وهو سيرخيو بوسكيتس، وذلك لغياب سيرجي روبرتو للإصابة.

ويلتقي الماتادور الإسباني مع المنتخب الويلزي "ودياً"، الخميس المقبل، في كارديف، قبل أن يلتقي مع إنجلترا بعد ذلك التاريخ بأربعة أيام، في مدينة إشبيلية الإسبانية، ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.

قائمة المنتخب الإسباني

حراسة المرمى: دافيد دي خيا "مانشستر يونايتد"، وكيبا "تشيلسي" وباو لوبيز "ريال بيتيس".

الدفاع: خوسيه لويس جايا "بلنسية" وماركوس الونسو، وسيزار ازبيليكويتا

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تشيلسي"، وراؤول البيو "نابولي"، ومارك بارترا "ريال بيتيس"، وجوناثان "وولفرهامبتون"، وناتشو فيرنانديز، وسيرخيو راموس "ريال مدريد".

الوسط: سيرخيو بوسكيتس "برشلونة"، ورودريجو، وساؤول نيجوزيز، وكوكي "أتلتيكو مدريد"، وداني سيبايوس "ريال مدريد"، وتياجو الكانتارا "بايرن ميونخ".

الهجوم: ماركو أسينسيو "ريال مدريد"، والفارو موراتا "تشيلسي"، ورودريجو مورينو "بلنسية"، خوسيه خواكين (سوسو) "ميلان"، واياجو اسباس "سيلتا فيجو" وباكو الكاسير "بروسيا دورتموند".