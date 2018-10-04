كبار الكالتشو يستأنفون النشاط المحلي بعد إنجاز المهمة الأوروبية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تقام المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، على وقع فوز 4 أندية إيطالية في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2005.

وتتصدر فرق يوفنتوس وإنتر ميلان ونابولي مجموعاتها في دوري الأبطال.

ويعود يوفنتوس إلى ساحته المحلية التي أحرز فيها 7 ألقاب متتالية في الدوري، باحثاً عن تعزيز انطلاقته الصاروخية عندما يحل السبت على أودينيزي الـ 14.

وحقق يوفنتوس 9 انتصارات خلال 9 مباريات خاضها حتى الآن هذا الموسم، وهو رقم لم تنجح أي من الأندية الأوروبية الكبرى في تحقيقه.

وتألق يوفنتوس بشكل لافت الأسبوع الماضي وفاز 3 -1 على نابولي، ليعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي.

ولكن نابولي استعاد توازنه سريعاً، وفاز على ليفربول بهدف قاتل سجله لورينزو إنسيني في الدقيقة الأخيرة.

ويتفوق نابولي بفارق نقطتين عن ساسولو، الذي يمتلك 13 نقطة بالتساوي مع فيورنتينا وإنتر ميلان.

ونجح إنتر في الفوز على إيندهوفن الهولندي 2 -1، مساء الأربعاء، بفضل الهدف الذي سجله القائد ماورو إيكاردي.

ويلتقي إنتر ميلان مع مضيفه سبال، مساء الأحد، في الوقت الذي يلتقي فيه روما مع مضيفه إمبولي، السبت المقبل.