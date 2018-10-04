بالميراس البرازيلي يتأهل إلى نصف نهائي ليبيرتادوريس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل نادي بالميراس البرازيلي إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس ليبيرتادوريس لكرة القدم، إثر تغلبه على ضيفه كولو كولو من تشيلي 2-0، في إياب دور الثمانية للبطولة.

وسجل بالميراس، الذي يديره فنياً المدرب الأسبق لمنتخب البرازيل، لويس فليبي سكولاري، هدفه الأول في الدقيقة 37 بقذيفة مدوية للاعب إدواردو بيريرا "دودو"، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 53 من ركلة جزاء تصدى لتنفيذها اللاعب الكولومبي ميجيل بورخا.

ولم تسنح إلا فرص قليلة لكولو كولو طوال المباراة للتسجيل في شباك بالميراس، لتضيع حظوظه بالكامل في تعويض خسارته في مباراة الذهاب، ومن ثم الاستمرار في الصراع على بطاقة التأهل.

يشار إلى أن الفريق البرازيلي فاز في مباراة الذهاب التي لعبت في العاصمة التشيلية سانتياجو بهدفين نظيفين أيضاً.

ويلتقي بالميراس في نصف نهائي ليبيرتادوريس مع المتأهل من المباراة، التي ستجمع بين كروزيو البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.