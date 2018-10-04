المنتخب البرازيلي يخسر خدمات مارسيلو أمام الأرجنتين والسعودية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حرمت الإصابة القوية التي تعرض لها مارسيلو لاعب ريال مدريد الإسباني، المنتخب البرازيلي من خدمات المدافع الصلب، وذلك في اللقاءين أمام الأرجنتين والسعودية.

ووفقاً للتقرير الذي أرسله الفريق "الملكي" للاتحاد البرازيلي، أصيب اللاعب الأعسر البالغ من العمر 30 عاماً، في ربلة الساق اليمنى، وهو ما يستدعي استبعاده من القائمة واستدعاء لاعب آخر بدلاً منه سيتم تحديده لاحقاً.

وكان طبيب المنتخب، رودريغو لاسمار، قرر رفع اسم مارسيلو من القائمة بعد المحادثات التي دارت بينه وبين أطباء النادي "الملكي"، والاطلاع على الأشعة التي أجراها.