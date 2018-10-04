نابولي يخطف فوزاً قاتلاً من ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

خطف فريق نابولي الإيطالي فوزاً قاتلاً، وبهدف نظيف على ضيفه ليفربول الإنجليزي، ليتمكن أصحاب الأرض من تحقيق فوزهم الأول في مرحلة المجموعات وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لورينزو إنسيني في الدقيقة 90، بعدما استغل تمريرة عرضية ليضعها في الشباك الخالي من حارسه، معلناً عن هدف التقدم والفوز الأول للفريق الإيطالي.

بهذه النتيجة تصدر نابولي المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 3 في المركز الثاني وبفارق المواجهات المباشرة عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.