دورتموند وأتلتيكو يواصلان انطلاقتهما الجيدة في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل بوروسيا دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني انطلاقتهما المثالية بالمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حققا انتصارهما الثاني على التوالي في المجموعة.

وتغلب دورتموند 3 / صفر على ضيفه موناكو الفرنسي، فيما فاز أتلتيكو مدريد 3 / 1 على ضيفه كلوب بروج البلجيكي اليوم الأربعاء.

وارتفع رصيد دورتموند إلى ست نقاط في الصدارة، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ظل بروج وموناكو بلا رصيد من النقاط في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وعلى ملعب (سيجنال إيدونا بارك)، افتتح جاكوب برون لارسن التسجيل لدورتموند في الدقيقة 51، وأضاف الإسباني باكو ألكاسير الهدف الثاني في الدقيقة 72، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 69، فيما أحرز ماركو رويس الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وواصل دورتموند بهذا الفوز نتائجه الجيدة في الموسم الحالي على المستويين المحلي والقاري، خاصة وأنه جاء بعد تربعه على صدارة الدوري الألماني (بوندسليجا) مؤخرا، فيما تأتي تلك الخسارة لتعمق من جراح موناكو، الذي يعاني من النتائج المهتزة أيضاً في الدور الفرنسي، حيث يحتل المركز الثالث من القاع.

وعلى ملعب (واندا ميتروبوليتانو) بالعاصمة الإسبانية مدريد، حقق أتلتيكو فوزا غاليا 3 / 1 على ضيفه كلوب بروج.

بادر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بالتسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 28، لكن النيجيري أرنوت جروينفيلد أدرك التعادل لبروج في الدقيقة 39.

وواصل جريزمان تألقه في المباراة، بعدما أضاف الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 67، ثم أضاف كوكي الهدف الثالث لأتلتيكو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.