ميسي يقود برشلونة لتخطي توتنهام في دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق نادي برشلونة فوزه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا، بتغلبه على توتنهام الإنجليزي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

النجم البرازيلي كوتينيو افتتح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الـ 2، ثم أضاف راكيتيتش الهدف الثاني للبلوغرانا في الدقيقة الـ 28، وفي الشوط الثاني قلص الهداف هاري كين النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 52، لكن فرحة توتنهام لم تدم طويلا حيث سجل المتألق ميسي هدف برشلونة الثالث بعدها بأربع دقائق، لكن حماسة السبيرز لم تتأثر حيث تمكن المهاجم لاميلا من تسجيل الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 66.

وقبل نهاية المباراة بقليل أطلق ميسي رصاصة الرحمة على توتنهام مسجلاً الهدف الرابع، لينتهي اللقاء بفوز كبير لبرشلونة على توتنهام وبأربعة أهداف لهدفين.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بينما بقي توتنهام من دون نقاط في المركز الثالث.