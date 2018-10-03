"الأوروبي" يعتزم فرض عقوبات على مانشستر يونايتد وفالنسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فرض عقوبات على فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وفالنسيا الإسباني، بسبب تأخر انطلاق مباراتهما أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي، متأخرة خمس دقائق عن موعدها الأصلي، نتيجة لوصول حافلة الفريق الانجليزي متأخرة بسبب حركة المرور الكثيفة.

وذكر "يويفا" في بيان اليوم الأربعاء، أنه شرع في إجراءات تأديبية ضد مانشستر يونايتد على خلفية تلك الواقعة.

من جانبه، برر البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، تأخر وصول الحافلة إلى ملعب (أولد ترافورد) الذي استضاف المباراة.

وقال المدرب المثير للجدل عقب المباراة أن الشرطة رفضت مرافقة الحافلة إلى الملعب، غير أن رد شرطة مانشستر جاء سريعاً، حيث قالت إنها لم تعد تقوم بالأدوار الروتينية الخاصة بمرافقة الفرق، مشيرة إلى أن مهامها فيما يخص تأمين حافلات الفرق تتم في حال وجود معلومات بوجود خطر على الحافلة.