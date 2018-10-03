بوجبا لاعب مانشستر يونايتد يؤكد منعه من الإدلاء بتصريحات

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أكد الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه ليس مسموحاً له الإدلاء بأي تصريحات، حسبما أفادت وسائل الإعلام البريطانية.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب لم يدل بأي تصريحات عقب تعادل فريقه سلبياً مع بلنسية الإسباني، الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفض العديد من لاعبي مانشستر يونايتد الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بعد مباراة الأمس، فيما أكد بوجبا للصحافيين: "ليس مسموحاً لي الإدلاء بأي تصريحات".

وأضاف، موجهاً حديثه للصحافيين: هل تريدون موتي ؟.

وساءت العلاقة بين بوجبا والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بشكل هائل في الفترة الماضية، تزامن مع تقديم الفريق لأسوء بداية له في أي موسم بالدوري الإنجليزي منذ 1989.

وشهدت الفترة الماضية قراراً من مورينيو بتجريد بوجبا من شارة قيادة الفريق، حيث كان القائد الثاني لمانشستر يونايتد.