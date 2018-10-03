انتخاب قصي الفواز رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم

الشارقة 24- محمود علي:

أصبح قصي الفواز خامس رئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، بعد أن تم انتخابه بالتزكية من قبل أعضاء الجمعية العمومية، خلال اجتماعها الاستثنائي بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وكانت لجنة الانتخابات قد فتحت باب الترشح في الثاني من سبتمبر الماضي، وأعلنت نتائج الترشح النهائية بتقدم قصي الفواز لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وضمت قائمة الفواز لؤي السبيعي لمنصب نائب الرئيس ولعضوية مجلس الإدارة، تركي العواد وتركي الحقيل وأضواء العريفي وخالد الثبيتي ورهام العنيزان، وعلي الشعيلان وعمر باخشوين ويزيد التوجري وروجر درابر.