نادي أرسنال يتطلع لتحقيق فوزه الثاني في الدوري الأوروبي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يبحث أرسنال الإنجليزي عن مواصلة انتصاراته عندما يخوض أطول رحلة له في مسابقة رسمية، بحلوله ضيفاً على قره باخ الأذربيجاني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

وبعدما استهل منافسات المجموعة الخامسة على أرضه بالفوز على فورسكلا بولتافا الأوكراني 4-2 في أول مباراة قارية بقيادة الإسباني أوناي إيمري المتخصص بمسابقة الدوري الأوروبي كونه أحرزها 3 مرات متتالية مع إشبيلية، يحل أرسنال ضيفا على الملعب الأولمبي في باكو بعد قطعه مسافة 4 آلاف كلم.

ووضع أرسنال بدايته الصعبة بقيادة إيمري الذي خسر مباراتيه الأوليين في الدوري الممتاز ضد مانشستر سيتي حامل اللقب وتشلسي، وحقق من بعدها 7 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، وفي حال فوزه الخميس في باكو سيحقق أطول سلسلة انتصارات له منذ ربيع 2015.

ومن المتوقع أن يريح إيمري بعضاً من لاعبيه الأساسيين في مباراة باكو التي تستضيف المباراة النهائية للمسابقة القارية في مايو المقبل، ومن المتوقع أن ينضم الأرميني هنريك مخيتاريان إلى الحارس التشيكي المصاب بتر تشيك لكن ليس للإصابة بل لأسباب سياسية تتعلق بالتوتر التاريخي بين بلاده وأذربيجان.

وسبق لمخيتاريان أن غاب عن زيارة لفريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني إلى أذربيجان في أكتوبر 2015، لأسباب "تتعلق بالسلامة" بحسب ما أعلن فريقه في حينها.