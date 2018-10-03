إسقاط تهمة شهادة الزور عن النجم الكرواتي مودريتش

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أسقطت محكمة في زغرب تهمة شهادة الزور عن لوكا مودريتش، قائد المنتخب الكرواتي وصانع ألعاب ريال مدريد الإسباني.

واتهم مودريتش الذي توج مؤخراً من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" بجائزة أفضل لاعب في العالم، ليضيفها إلى جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا، حيث قاد بلاده إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخها، في مارس الماضي بتقديم شهادة زور في قضية زدرافكو ماميتش، الرجل القوي والمثير للجدل في كرة القدم الكرواتية، الذي يشتبه بقيامه بعدة اختلاسات.

لكن محكمة زغرب البلدية قررت عدم تأكيد الاتهام، وهي خطوة يطلبها القانون الكرواتي لتمهيد الطريق أمام المحاكمة.

واتهام القضاء الكرواتي لمودريتش كان مرتبطاً بتوقيع أول عقد احترافي مع دينامو زغرب في 2004 يحدد شروط انتقاله، الذي حصل عام 2008 بانضمامه إلى توتنهام هوتسبر الإنجليزي، وقد استدعي في 13 يونيو الماضي من قبل القضاء في مدينة أوسييك للإدلاء بشهادته.

ويشتبه القضاء الكرواتي بأن ماميتش، الرئيس السابق لدينامو زغرب، اختلس مع شركاء مفترضين نحو 15,6 مليون يورو لاسيما في صفقات انتقال مشبوهة، في حين أنه لم يقر أمام الضرائب إلا بمبلغ 1,6 مليون.