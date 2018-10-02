يوفنتوس يحقق فوزه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق نادي يوفنتوس، بطل إيطاليا، فوزه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على يونغ بويز السويسري بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة.

ثلاثية البيانكونيري حملت توقيع النجم الأرجنتيني ديبالا في الدقائق، 5 – 33 – 69.

يذكر أن اليوفي خاض اللقاء الثاني له في دوري الأبطال في ظل غياب النجم البرتغالي رونالدو الموقوف للقاء واحد فقط بعد نيله البطاقة الحمراء في لقاء فالنسيا.

الفوز رفع رصيد اليوفي إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقي يونغ من دون نقاط في المركز الأخير.