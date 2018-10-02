مانشستر سيتي ينجو من فخ هوفنهايم في دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

نجا فريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، من فخ مضيفه هوفنهايم الألماني، وهزمه 2-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا.

ثنائية الستزنز حملت توقيع الهداف أغويرو في الدقيقة الثامنة، والإسباني ديفيد سيلفا في الدقيقة 87، بينما سجل هدف الفريق الألماني الوحيد إسحاق بلفوضيل في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز حصد مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط له في البطولة وعوض السقوط الأول أمام ليون الفرنسي، بينما بقي هوفنهايم في المركز الأخير بنقطة واحدة.