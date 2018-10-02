نابولي يتطلع لعبور محطة ليفربول في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل :

يتطلع المدرب المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلى تخطي عقبة نادي ليفربول الإنجليزي، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة.

وسبق لأنشيلوتي، أن اصطدم مع ليفربول مرتين في النهائي.

وخسر ميلان الإيطالي تحت قيادة أنشيلوتي، واحدة من أبرز المواجهات النهائية بالبطولة، أمام ليفربول عام 2005، حيث حول ليفربول تأخره بثلاثة أهداف أمام ميلان إلى التعادل،3-3، ثم حسم الفريق الإنجليزي اللقب لصالحه بضربات الجزاء الترجيحية.

وبعدها بعامين، ثأر ميلان لتلك الهزيمة حيث تغلب على ليفربول،2-1، في نهائي البطولة نفسها، ليتوج بطلاً لأوروبا للمرة السابعة في تاريخه.

وكان ذلك هو اللقب الأوروبي الثاني لأنشيلوتي، خلال مسيرته التدريبية، ثم جاء اللقب الثالث مع ريال مدريد الإسباني في 2014، علما بأنه اعتلى منصة التتويج بالكأس الأوروبية "التي حلت مكانها دوري أبطال أوروبا"، مرتين في 1989 و1990 عندما كان لاعب خط وسط بفريق ميلان.

وبلهجة هادئة وبهجة على الوجه، تحدث أنشيلوتي مطلع هذا الأسبوع عن ذكريات التتويج الأوروبي الأول في مسيرته التدريبية مع ميلان، عندما قاده للفوز بركلات الجزاء الترجيحية على يوفنتوس.

ويقضي أنشيلوتي "59 عاماً"، موسمه الأول في منصب المدير الفني لفريق نابولي، وذلك بعد أن أقيل قبل عام واحد من تدريب بايرن ميونخ، الذي سبق وقاده للقب الدوري الألماني "بوندسليجا" عام 2017 .

وقرر أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي، تعيين أنشيلوتي أملاً في البناء على ما حققه المدير الفني السابق ماوريسيو ساري، الذي قاد الفريق للمركز الثاني في الدوري بالموسم الماضي، قبل أن ينتقل لتدريب تشيلسي الإنجليزي الذي حقق بداية قوية هذا الموسم.

وكان نابولي قد استهل مشواره في البطولة الأوروبية بالتعادل السلبي مع ريد ستار الصربي، على ملعب الأخير.

أما ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي استهل مشواره في دوري الأبطال بانتصار مثير على باريس سان جيرمان الفرنسي،3-2، فيتطلع إلى نتيجة إيجابية تعزز انطلاقته وكذلك ثقة لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، في الدوري الممتاز.