نانت الفرنسي يتعاقد مع المدرب وحيد خليلودجيتش

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أعلن نادي نانت الفرنسي لكرة القدم، إقالة المدرب البرتغالي ميغل كاردوزو، واستبداله بالفرنسي من أصل بوسني وحيد خليلودجيتش، الذي وقع على عقد لمدة عامين.

وأوضح نانت في بيان على حسابه في "تويتر"، أنه توصل إلى اتفاق مالي مع المدرب البرتغالي من أجل الانفصال بطريقة ودية.

والتحق كاردوزو بالإدارة الفنية لنانت في الصيف، ويترك الفريق في المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن اكتفى بفوز وحيد في 8 مباريات.

ووصل خليلودجيتش، الهداف السابق للنادي خلال العصر الذهبي في ثمانينات القرن الماضي ومدرب ليل وباريس سان جيرمان ورين سابقاً، ثم منتخبي الجزائر واليابان، بعد ظهر الثلاثاء، إلى مركز جونيليير لقيادة أول تدريب للفريق.

ويعاون خليلودجيتش في هذه المهمة، باتريك كايو وسيريل موان، الذي يتولى إضافة إلى عمله كمساعد، الإعداد البدني للفريق، ومدرب حراس المرمى ويلي غروندان.