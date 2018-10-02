مانشستر سيتي يطمح لتعويض خسارته الأولى أمام هوفنهايم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عاد كيفين دي بروين لصفوف مانشستر سيتي، وشارك في مران الفريق الإنجليزي، استعداداً لمواجهة ضيفه الألماني هوفنهايم، في منافسات المجموعة الـ6 بدوري أبطال أوروبا، حيث يأمل النادي الإنجليزي في تعويض الإخفاق الأول أمام ليون .

البلجيكي الدولي، كان من المفترض أن يغيب لثلاثة أشهر، عقب إصابته في الركبة قبل ستة أسابيع.

وكان دي بروين، قد شارك في مباراة واحدة مع السيتي في الموسم الحالي، حين نزل بديلاً في لقاء أرسنال في اليوم الافتتاحي للموسم.

ابن الـ 27 عاماً، كان قد اختير كلاعب الموسم في فريقه، الموسم الماضي، الذي توج به مانشستر سيتي بالدوري، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

كما ساهم دي بروين، في فوز منتخب بلاده بلجيكا، بالمركز الثالث في كأس العالم في روسيا، في أفضل إنجاز للبلاد في تاريخ البطولة.