يوفنتوس ينهي استعداداته للقاء يونغ بويز في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يأمل يوفنتوس تحقيق فوزه الثاني في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عند استضافته فريق يونغ بويز السويسري على استاد أليانز.

لن يشارك في مباراة، الثلاثاء، مهاجم يوفنتوس البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الموقوف لمباراة واحدة، بعد استلامه البطاقة الحمراء في المباراة السابقة ضد فالنسيا الإسباني، التي فاز بها يوفنتوس بهدفين دون مقابل.

يوفنتوس فاز بأول 7 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وهو يتربع على الصدارة متقدماً بـ 6 نقاط على أقرب المنافسين، ويؤمن معظم المراقبين أنه في طريقه لتحقيق الفوز الثامن على التوالي بلقب الدوري.

غير أن الهدف الأساسي للفريق هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو لقب استعصى عليه منذ فوزه به آخر مرة عام 1996.