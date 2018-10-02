بورنموث يتخطى كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

فك نادي بورنموث عقدة ضيفه كريستال بالاس، وهزمه 2/1 في ختام منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح ديفيد بروكس التسجيل لبورنموث بعد مرور خمس دقائق من بداية المباراة، ولكن المدافع الهولندي باتريك فان انهولت سجل هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 55.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، حصل بورنموث على ضربة جزاء سجل منها جونيور ستانيسلاس هدف الفوز للفريق.

وبهذا الفوز رفع بورنموث رصيده بفوزه إلى 13 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد كريستال عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.