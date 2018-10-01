ريال مدريد يستعيد خدمات النجم بيل نهاية الأسبوع المقبل

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد نادي ريال مدريد الإسباني، بأنه سيستعيد خدمات لاعبه الويلزي جاريث بيل في نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعدما كشفت الفحوصات الطبية عدم تعرض اللاعب لإصابة قوية، تمنعه من المشاركة مع الفريق لمدة أطول من ذلك.

وذكرت تقارير إذاعية أن الجناح الويلزي خضع لفحص طبي بالرنين المغناطيسي، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به السبت الماضي، في مباراة ديربي العاصمة أمام أتليتكو مدريد، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ومن المنتظر أن يعود صاحب الـ 28 عاماً إلى الملاعب مرة أخرى مع نهاية الأسبوع المقبل، عقب تعافيه تماماً من الإصابة في العضلة الضامة .

وتعرض بيل لعشرين إصابة عضلية خلال خمس سنوات، قضاها في ريال مدريد.

ويغيب جناح توتنهام السابق عن قائمة المدير الفني لريال مدريد جولين لوبيتيجي، والتي ستغادر إلى روسيا لمواجهة سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب قائد الفريق سيرخيو راموس.