لاتسيو الإيطالي يجدد عقد إيموبيلي وسافيتش حتى 2023

الشارقة 24 – أسعد خليل:

جدد نادي لاتسيو الإيطالي، عقد اللاعبين الدوليين تشيرو إيموبيلي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، حتى نهاية يونيو 2023.

ويخوض إيموبيلي مهاجم منتخب إيطاليا البالغ من العمر 28 عاماً الموسم الثالث له مع لاتسيو، وتصدر إيموبيلي قائمة هدافي الموسم الماضي من الدوري الإيطالي، برصيد 29 هدفاً متساوياً مع ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان.

وكان إيموبيلي تصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي في موسم 2014 برصيد 22 هدفاً، عندما كان يلعب في صفوف تورينو.

وسجل إيموبيلي 72 هدفاً خلال 96 مباراة خاضها مع لاتسيو، وأحرز سبعة أهداف، خلال 33 مواجهة مع منتخب إيطاليا.

وانضم الصربي الدولي ميلينكوفيتش سافيتش، البالغ من العمر 23 عاما إلى صفوف لاتسيو، في 2015.

وشارك ميلينكوفيتش سافيتش، مع منتخب صربيا في مونديال روسيا، وسعت عدة أندية للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.