تركي آل الشيخ يعلن دعمه لإنفانتينو في انتخابات الفيفا المقبلة

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، والهيئة العامة للرياضة السعودية، الإثنين دعمه للسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، في الانتخابات المقبلة للفيفا.

وصرح تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر": "بصفتي رئيساً للاتحاد العربي واتحاد التضامن الإسلامي، أعلن دعمي الكامل لجياني إنفانتينو في انتخابات الفيفا المقبلة، واستمراره لفترة رئاسية جديدة".

وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن أيضاً دعمه الكامل لإنفانتينو خلال الانتخابات المقبلة بالفيفا.

وانتخب السويسري إنفانتينو في السادس والعشرين من فبراير 2016، رئيساً للفيفا، في أعقاب قضية الفساد التي أطاحت بالرئيس السابق للاتحاد الدولي، جوزيف بلاتر.