حارس منتخب روسيا أكينفيف يعتزل اللعب الدولي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نجم حراسة المرمى الروسي ايجور أكينفيف، اعتزال اللعب الدولي، والتركيز على مواصلة مشواره مع فريق سيسكا موسكو الروسي لكرة القدم.

وذكر أكينفيف في بيان نشره نادي سيسكا بموقعه على الإنترنت: "15 عاماً مع المنتخب الوطني هي فترة هائلة، واللعب على جبهتين يزداد صعوبة عاماً تلو الآخر."

وأضاف أكينفيف 32 عاماً في البيان: "أدركت الآن بوضوح شديد أنه حان الوقت المناسب بالنسبة لي، كي أفسح المجال أمام زملائي الأصغر سناً، والتركيز على مشاركاتي مع فريقي."

وكان أكينفيف قائداً للمنتخب الروسي في كأس العالم 2018، التي استضافتها روسيا، وساهم في فوز منتخب بلاده على نظيره الإسباني بضربات الجزاء الترجيحية، لتصل روسيا إلى دور الثمانية للمرة الأولى، منذ حقبة الاتحاد السوفييتي.

وأردف أكينفيف في بيانه: "كان شرفاً كبيراً أن أكون قائداً للمنتخب الروسي، في كأس العالم التي احتضنتها بلادنا."

وأضاف: "كل قصة لابد أن يكون لها بداية ونهاية، وقد وصلت قصتي مع المنتخب الوطني إلى نهايتها المنطقية."

وإلى جانب مشاركته في 111 مباراة دولية، اعتلى أكينفيف منصة التتويج بالدوري الروسي ست مرات، وبكأس روسيا ست مرات، إلى جانب تتويجه بكأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي حالياً"، في عام 2005، عندما أصبح سيسكا موسكو حينها أول فريق روسي يتوج بلقب أوروبي.

وبعد الفوز على المنتخب الإسباني في مونديال 2018، في المباراة التي فاز فيها أكينفيف بجائزة أفضل لاعب، جرى تكريمه في العاصمة موسكو، بإطلاق اسمه على نسر في حديقة حيوان موسكو.